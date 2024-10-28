Російський «Шахед» пролетів «критично близько» біля енергоблока Хмельницької АЕС

Як зазначив «Енергоатом», російські БпЛА створили реальну загрозу безпеці Хмельницької атомній електростанції

Сьогодні, 28 жовтня, близько шостої ранку, російський ударний безпілотник типу «Шахед» пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».



Як зазначає «Енергоатом», з настанням осінньо-зимового періоду ворог посилює енергетичний терор українських АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.



«Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент», – каже очільник підприємства Петро Котін.



За словами пресслужби, в умовах війни Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини за весь час повномасштабної війни. Її тривалість становила 11 годин. За цей час сили ППО знищили 10 ворожих безпілотників.

Зазначимо, ворог атакував Київщину ударними БпЛА – у регіоні лунали вибухи. Тривога тривала близько 13 год.

Як повідомлялося, у Житомирській області в ніч на понеділок, 28 жовтня, через падіння уламків збитого російського безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району. Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що внаслідок падіння безпілотника загорівся дерев'яний житловий будинок, вогонь від якого перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю. Пожежу вдалось ліквідувати лише під ранок.

Крім того, російські війська завдали авіаційного удару безпілотниками по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району.

Також уночі російські сили обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки ворога загинули двоє людей, також четверо отримали поранення, зокрема 13-річний хлопчик.

До слова, унаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина.