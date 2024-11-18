Заступниця Умєрова про трансформацію «Резерв+»: Ходити в ТЦК більше не доведеться

Міноборони планує у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК, щоб стати на військовий облік

Міністерство оборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов'язаних на облік. Про це заявили на брифінгу міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Уніан.

«У нас є цілі. Ми чуємо суспільство. Ми чуємо людей. Ми чуємо про проблеми і відпрацьовуємо. Тобто, щоб відпрацювати на юридичному, технічному, технологічному і законодавчому рівнях, ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось. У цьому плані, наша мета, якщо є можливість, перетворити «Резерв+» у такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки-офлайн, які зараз називаються у народі ТЦК», – наголосив Умєров.

Як зазначила Черногоренко, людині зараз потрібно фізично прийти, щоб стати на облік в ТЦК, натомість у 2025 році планують запустити можливість не йти в ТЦК. За її словами, наразі відбувається відповідна робота.

«Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру. Але основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов'язаним і показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент. І все це - перетворення «Резерву+» в повноцінну альтернативу ТЦК», – каже вона.

Водночас, за словами Умєрова, поки не йдеться про розформування ТЦК. «Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо – це виклик. Це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували концепт цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані», – сказав очільник оборонного відомства.

Як зазначила Черногоренко, навантаження на ТЦК спаде, як тільки стане можливим виконувати офлайн-функції через застосунок в режимі онлайн.

«ТЦК зможуть фокусуватися на силах генерації. Робити дистанційні процеси планувати, давати свої експертні висновки і так далі, а ми заберемо усі сервіси, в тому числі в онлайн», – сказала заступниця Умєрова.

Нагадаємо, як заявила народна депутатка Юлія Яцик, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті.

Народна обраниця зазначила, Міністерство оборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК. Яцик не уточнила, яку саме кількість співробітників військкоматів пропонується «скоротити» та направити на фронт. За її словами, це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає.

До слова, послугою онлайн-відстрочки з початку запуску у застосунку «Резерв+» скористалися вже 100 тис. українців.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони планується відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

До слова, у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину.