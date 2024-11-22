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На хабарі викрито офіцерку Закарпатського ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На хабарі викрито офіцерку Закарпатського ТЦК
Закарпатський ТЦК запевняє, що постійно працює над упередженням корупції
фото: Закарпатський ТЦК та СП

Посадовицю усунуто від виконання службових обов'язків

Правоохоронці підозрюють у корупції офіцерку одного з відділень територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Закарпаття. Проводяться слідчі дії. Про це повідомив Закарпатський ТЦК та СП.

«Нещодавно в тісній співпраці з правоохоронними органами було викрито не чисту на руку офіцерку одного із відділень ТЦК та СП Закарпаття. Зараз проводяться слідчі дії, посадову особу усунуто від виконання службових обов'язків», – йдеться в повідомленні.

Закарпатський ТЦК запевняє, що постійно працює над упередженням таких правопорушень.

«З особовим складом регулярно проводяться бесіди та профілактичні заходи, спрямовані на боротьбу із корупцією. Хабарництво чи зловживання службовим становищем не лише порушують закон, а й дискредитують військову службу. Керівництво Закарпатського ОТЦК та СП підтримує тісну та постійну співпрацю з правоохоронними органами. Кожен випадок порушення закону ретельно розслідується, і керівництво надає всебічну допомогу у викритті та притягненні винних до відповідальності», – наголошує відомство.

Нагадаємо, на Волині оголосили підозру начальнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації. 

Теги: Закарпаття корупція в Україні хабар ТЦК

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