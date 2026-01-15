На Хмельниччині вкрай серйозна ситуація в енергосистемі: деталі від обленерго

«Для проходження максимуму вечірнього навантаження, з 17:00 до 22:00, важливо мінімізувати використання електричної енергії»

У четвер, 15 січня, на Хмельниччині ситуація в енергосистемі вкрай серйозна – діє 10 черг графіка аварійних відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Хмельницькобленерго».

На Хмельниччині через дефіцит потужності застосовано:

10 черг графіка аварійних відключень (ГАВ);

погодинні відключення за раніше оприлюдненим графіком.

«Шановна громадо, мешканці Хмельницької області! Будь ласка, для проходження максимуму вечірнього навантаження, з 17:00 до 22:00, важливо мінімізувати використання електричної енергії. Це також стосується бізнесу та територіальних громад! Вкрай важливо зменшити яскравість або вимкнути вуличне освітлення, підсвічування рекламних щитів, вивісок, вітрин тощо. Якщо у вашій оселі є електроенергія – використовуйте її максимально ощадливо. Вимкніть зайві прилади, за можливості, використовуйте їх почергово», – йдеться у повідомленні.

«Хмельницькобленерго» додає: «Будь ласка, допоможіть енергетикам та енергосистемі. Без наших з вами спільних ощадливих дій в енергосистемі, яка потерпає від ворожих атак, можуть відбутися додаткові пошкодження».

До слова, у четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. На ньому були присутні премʼєр-міністр Юлія Свириденко, члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.