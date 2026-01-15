Спеціальна нарада щодо енергетики: Зеленський підбив підсумки

Президент заявив, що уряд має негайно ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та нарощування імпорту електроенергії

У четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. На ньому були присутні премʼєр-міністр Юлія Свириденко, члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно. Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії», – наголосив президент.

За словами глави держави, сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. «Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості. Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення», – додав він.

Президент заявив, що уряд має негайно ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та нарощування імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватним сектором. Він також наголосив на очікуванні швидкого спрощення регуляторних процедур для підключення до мережі додаткового обладнання.

«Вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах. Взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені», – підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що окремо проведе нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.

Нагадаємо, на час надзвичайної ситуації в енергетиці може бути скасована комендантська година для частини міст і громад. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

До слова, Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.