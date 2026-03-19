У лікарні на Сумщині виявлено військового, який рік вважався зниклим безвісти

Ростислав Вонс
Руслан Михайлюк вважався зниклим безвісти з травня 2025 року
фото: Заставнівська міська рада

Воїн проходить лікування після отриманих поранень на фронті

В одній із лікарень Сумської області було знайдено військового з Буковини Руслана Михайлюка. Його вважали зниклим безвісти з травня минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Заставнівську міську раду.

Наразі військовослужбовець перебуває в медичному закладі у зв’язку з пораненнями та хворобою. Деталей про стан воїна пресслужба міськради не повідомила.

«Ці місяці були надзвичайно важкими для його родини, друзів і всієї громади – ми разом молилися, підтримували одне одного й не втрачали надії. І ось – Руслан знайшовся. Наразі він перебуває на лікуванні після поранень та у зв’язку з хворобою в одній із лікарень Сумщини», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13646, який змінює підхід до соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Головне нововведення стосується уніфікації виплат: тепер родини зниклих безвісти та загиблих захисників отримуватимуть допомогу за єдиним зрозумілим алгоритмом.

Законопроєкт № 13646 запроваджує прозорий підхід до виплат, усуваючи розбіжності в правилах для однакових обставин. Основна зміна стосується родин військових, які мають статус зниклих безвісти. Родинам зниклих безвісти продовжують виплачувати близько 120 тис. грн на місяць.

Як повідомлялося, з 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна фінансова допомога для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

