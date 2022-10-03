На Хмельниччині влада змінила тривалість комендантської години

Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку

Від сьогодні в Хмельницькій області зміниться час комендантської години. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.

Тепер комендантська година в області діятиме з 00:00 до 05:00.

«Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години», – заявив очільник області.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено. Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

До цього комендантська година у Хмельницькій області діяла з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, триває двісті двадцять друга доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.