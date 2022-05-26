Мінцифри встановило особу окупанта, що сфотографувався у квартирі, яку грабував (фото)

Вороги демонструють, м’яко кажучи, не надто інтелектуальну поведінку

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що його міністерство становило особу російського військовослужбовця, який пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, «залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу», зроблену на їхній Polaroid.

«За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього «любителя селфі» та знайти його сторінку у Вконтакте. Його звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону. На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія», – написав Федоров.

Кожен окупант має пам'ятати, що ми завжди спостерігаємо за ним, знаємо кожен його крок та фіксуємо всі дані. Тому уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться.

Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим.

Нагадаємо, США готують новий закон про воєнні злочини росіян в Україні.

Також ЄС, США та Британія створили групу для розслідування воєнних злочинів рашистів.

До слова, українці подали уже 44 тисячі заяв про воєнні злочини РФ – омбудсмен.

Тим часом Міжнародний кримінальний суду (МКС) ООН направить в Україну понад 40 слідчих.