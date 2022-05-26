У Ярославлі палає завод, площа пожежі – майже 2 км

У Росії знову палає

Вогонь локалізовано, деталі поки не повідомляли

У російському місті Ярославль сталася пожежа на заводі. Про це повідомили російські ЗМІ.

Пожежа начебто локалізована на площі 1,8 тис. квадратних метрів, інформують російські рятувальники.

Деталей щодо інциденту наразі не повідомляли.

Нещодавно повідомлялося, що Росія знову в вогні: на Уралі загорівся великий завод (фото, відео).

Відомо, що пожежі у Росії останнім часом – звичне явище. Так, за останні кілька тижнів сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста. 22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

Крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

Також в Росії почали горіти нафтобази: на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.

До слова, пожежі в Росії викликали паніку: де введено надзвичайний стан.

7 травня надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

10 травня надзвичайний стан змушена була запровадити влада Курганської області, бо там вигоріли цілі села.

Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до Україну.

Навіть президент Росії Володимир Путін відреагував на пожежі по усій території Росії, зібравши у вихідний день термінову нараду і визнавши, що ситуація в країні тривожна.