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    Події в Україні

    На Луганщині горить ліс

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    До ліквідації пожежі залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки - ДСНС - На Луганщині горить ліс
    До ліквідації пожежі залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки - ДСНС

    Рятувальники інформують, що відбулося займання сухої трави

    На Луганщині поблизу села Воєводівка, що розташоване між Сєверодонецьком і Рубіжним, вирує масштабна пожежа. Про це повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

    «Оперативна інформація щодо загоряння сухої трави поблизу с. Воєводівка станом на 16:50. 20 серпня об 11:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу с. Воєводівка Сєверодонецької міської ради. Прибувши на місце події, рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що між с. Воєводівкою та м. Сєверодонецьком трьома окремими осередками горить суха трава», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що о 16:40 пожежу локалізували.

    «Наразі триває ліквідація. До ліквідації залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні ДСНС.

    Місцеві жителі в соціальних мережах оприлюднюють фотографії автомобільного затору, що утворився на трасі через пожежу.

    Ситуація ускладнена ще й тим, що неподалік розташований лісовий масив, переважно хвойних порід дерев.

    Як повідомлялось раніше, 6-7 липня через лісову пожежу в Новоайдарському районі Луганської області згоріло кілька десятків будинків і загинуло п’ятеро людей в селі Смоляниновому. 8-го липня виникла пожежа на сміттєзвалищі самого Сєвєродонецька, яку вдалось загасити без важких наслідків.

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники ліс
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