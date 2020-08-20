На Луганщині горить ліс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До ліквідації пожежі залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки - ДСНС

Рятувальники інформують, що відбулося займання сухої трави

На Луганщині поблизу села Воєводівка, що розташоване між Сєверодонецьком і Рубіжним, вирує масштабна пожежа. Про це повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

«Оперативна інформація щодо загоряння сухої трави поблизу с. Воєводівка станом на 16:50. 20 серпня об 11:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу с. Воєводівка Сєверодонецької міської ради. Прибувши на місце події, рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що між с. Воєводівкою та м. Сєверодонецьком трьома окремими осередками горить суха трава», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 16:40 пожежу локалізували.

«Наразі триває ліквідація. До ліквідації залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Місцеві жителі в соціальних мережах оприлюднюють фотографії автомобільного затору, що утворився на трасі через пожежу.

Ситуація ускладнена ще й тим, що неподалік розташований лісовий масив, переважно хвойних порід дерев.

Як повідомлялось раніше, 6-7 липня через лісову пожежу в Новоайдарському районі Луганської області згоріло кілька десятків будинків і загинуло п’ятеро людей в селі Смоляниновому. 8-го липня виникла пожежа на сміттєзвалищі самого Сєвєродонецька, яку вдалось загасити без важких наслідків.