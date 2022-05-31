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  4. Уряд призначив Буданова головою штабу з питань військовополонених
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    Політика

    Уряд призначив Буданова головою штабу з питань військовополонених

    Кирило Буданов очолив ГРУ Міноборони у серпні&nbsp;2020&nbsp;року - Уряд призначив Буданова головою штабу з питань військовополонених
    Кирило Буданов очолив ГРУ Міноборони у серпні 2020 року
    фото: spiegel

    Серед іншого Буданов буде займатися проблемних питань щодо поводження з військовополоненими

    Кабінет міністрів призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ у Facebook

    Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України затвердивши його постановою від 11 березня 2022 р. № 257.

    Основними завданнями Координаційного штабу є:

    • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
    • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
    • визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

    Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

    Нагадаємо, 30 травня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що обміном військовополоненими займатиметься Головне управління розвідки Міноборони.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Україна самоврядування окупація #stoprussia Кирило Буданов
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    Уряд призначив Буданова головою штабу з питань військовополонених