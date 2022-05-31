Уряд призначив Буданова головою штабу з питань військовополонених
Серед іншого Буданов буде займатися проблемних питань щодо поводження з військовополоненими
Кабінет міністрів призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ у Facebook
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України затвердивши його постановою від 11 березня 2022 р. № 257.
Основними завданнями Координаційного штабу є:
- сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
- сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
- визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.
Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.
Нагадаємо, 30 травня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що обміном військовополоненими займатиметься Головне управління розвідки Міноборони.