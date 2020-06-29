У Глазго стався другий за кілька днів напад з ножем, є загиблий
Поліція не пов'язує напад 28 червня з попередньою атакою
У шотландському місті Глазго в неділю, 28 червня, невідомий чоловік здійснив напад з ножем. У результаті загинула людина.
Про це повідомляє поліція міста в Twitter.
Зазначається, що напад відбувся на Арглайл-стріт.
«Офіцери наразі на місці злочину, і розслідують напад. Ми вважаємо, що це була цілеспрямована атака, однак це не загрожує широкій громадськості. Інцидент також не трактується як пов'язаний з тим, що відбувся на вулиці Вест-Джордж, штат Глазго, в п'ятницю, 26 червня», - повідомили в поліції.
Нагадаємо, 26 червня центрі Глазго чоловік напав з холодною зброєю на людей на території готелю «Парк інн».
В результаті нападу чоловіка в центрі Глазго було поранено шість осіб, троє з них померли.
До слова, на Оболоні молодик вдарив ножем незнайомця.