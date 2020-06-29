  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Глазго стався другий за кілька днів напад з ножем, є загиблий

    • Розсилка
    Шотландські силовики&nbsp;вважають, що атака у неділю була цілеспрямованою - У Глазго стався другий за кілька днів напад з ножем, є загиблий
    Шотландські силовики вважають, що атака у неділю була цілеспрямованою
    Фото: поліція Глазго

    Поліція не пов'язує напад 28 червня з попередньою атакою

    У шотландському місті Глазго в неділю, 28 червня, невідомий чоловік здійснив напад з ножем. У результаті загинула людина.

    Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

    Зазначається, що напад відбувся на Арглайл-стріт.

    «Офіцери наразі на місці злочину, і розслідують напад. Ми вважаємо, що це була цілеспрямована атака, однак це не загрожує широкій громадськості. Інцидент також не трактується як пов'язаний з тим, що відбувся на вулиці Вест-Джордж, штат Глазго, в п'ятницю, 26 червня», - повідомили в поліції.

    Нагадаємо, 26 червня центрі Глазго чоловік напав з холодною зброєю на людей на території готелю «Парк інн».

    В результаті нападу чоловіка в центрі Глазго було поранено шість осіб, троє з них померли.

    До слова, на Оболоні молодик вдарив ножем незнайомця.

    кримінал вбивство Шотландія смерть напад поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ