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На Луганщині загарбники оголосили карантин у школах, аби розмістити там бойовиків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині загарбники оголосили карантин у школах, аби розмістити там бойовиків
Адміністрація загарбників має проблеми з розселенням новоприбулих військових
фото з відкритих джерел

127 освітніх установ області перейшли на дистанційний формат навчання

На окупованій території Луганської області росіяни переводять учнів на дистанційне навчання, щоб звільнити школи для розміщення військових. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

«У так званому уряді «ЛНР» повідомили, що 127 освітніх установ перейшли на дистанційний формат навчання у зв'язку із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції. Однак, перевищення епідпорогу наразі складає лише 14,7%. Та й зазвичай в таких випадках оголошують карантин, але це нетривала міра звільнення приміщень», – йдеться у повідомленні.

Водночас адміністрація загарбників має проблеми з розселенням новоприбулих військових, тому й знайшла вихід для довгострокового розміщення бойовиків.

«Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників пологовий будинок у Луганську вже декілька місяців використовують для лікування поранених військовослужбовців рф. Крім того, під військовий шпиталь переобладнано й приміщення дитячої лікарні № 3. Народжувати та лікувати дітей місця немає», – зазначили в ОВА.

Крім того, через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії РФ, що діють у Луганській області, зобов’язали носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. Там кожен загарбник повинен зазначити інформацію про себе.

«На жетони грошей нема – на штурмові дії нібито є. Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі», - додали в ОВА.

Нагадаємо, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 лютого.

Теги: навчання карантин будинок пологовий будинок звільнення Бахмут росіяни Луганщина школа

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