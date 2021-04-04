На Львівщині чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової війни

Потерпілий розбирав вибухівку у своєму дворі

На Львівщині 33-річний чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової війни. Потерпілий розбирав вибухонебезпечний предмет у своєму дворі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як ідеться у повідомленні, пригода трапилася 3 квітня у селі Конотопи Червоноградського району.

Через вибух потерпілому відірвало кисть лівої руки. Він також отримав множинні осколкові поранення грудної клітки, живота та стегна. Чоловіка госпіталізували у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги.

Із місця події вилучили 92 пусті гільзи, 42 боєприпаси, 21 снаряд до боєприпасу Другої світової війни, 4 повних та 6 порожніх магазинів із боєприпасами. Усі ці речі вкриті іржею та землею.

Крім того, Ннаприкінці березня на Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.

Також Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками. Серед вилученого: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

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