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    Події в Україні

    На Львівщині чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової війни

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    Чоловік притягнув у двір цілий арсенал вибухівки - На Львівщині чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової війни
    Чоловік притягнув у двір цілий арсенал вибухівки
    Фото: ДСНС Львівщини

    Потерпілий розбирав вибухівку у своєму дворі

    На Львівщині 33-річний чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової війни. Потерпілий розбирав вибухонебезпечний предмет у своєму дворі.

    Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

    Як ідеться у повідомленні, пригода трапилася 3 квітня у селі Конотопи Червоноградського району.

    Через вибух потерпілому відірвало кисть лівої руки. Він також отримав множинні осколкові поранення грудної клітки, живота та стегна. Чоловіка госпіталізували у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги.

    Із місця події вилучили 92 пусті гільзи, 42 боєприпаси, 21 снаряд до боєприпасу Другої світової війни, 4 повних та 6 порожніх магазинів із боєприпасами. Усі ці речі вкриті іржею та землею.

    Крім того, Ннаприкінці березня на Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.

    Також Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками. Серед вилученого: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

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    Теги: вибух боєприпаси речі чоловік
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