На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК

Пізно увечері 17 квітня до Яворівського РТЦК та СП, що на Львівщині, увірвалися троє осіб і здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Львівського обласного ТЦК та СП.

«Вчора, 17 квітня, близько 22:20 до приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони», – йдеться в повідомленні.

На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується.

Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).

Так, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Як повідомлялося, у Луцьку підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов'язаних.

До слова, Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.