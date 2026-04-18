На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
Близько 22:20 17 квітня до приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці затримали двох учасників нападу

Пізно увечері 17 квітня до Яворівського РТЦК та СП, що на Львівщині, увірвалися троє осіб і здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Львівського обласного ТЦК та СП.

«Вчора, 17 квітня, близько 22:20 до приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони», – йдеться в повідомленні.

На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується.

Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).

Так, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Як повідомлялося, у Луцьку підлітки напали на військових ТЦК, коли вони перевіряли документи у військовозобов'язаних.

До слова, Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2026 року
У захопленій частині Запорізької області шахтарі вимушені працювати без виплат
У захопленій частині Запорізької області шахтарі вимушені працювати без виплат
Втрати ворога станом на 18 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

