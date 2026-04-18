У Хотинській фортеці, яка є одним із семи чудес України, обвалився стародавній мур

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Хотинській фортеці, яка є одним із семи чудес України, обвалився стародавній мур
У 2007 році за результатами всеукраїнського опитування Хотинську фортецю визнали одним із «Семи див України»
фото: Андрій Дранчук/Facebook

Працівники ДСНС обмежили доступ для туристів поблизу аварійного місця

У Хотинській фортеці, що в Чернівецькій області, частково обвалилася стіна. Як інформує «Главком», про це повідомив міський голова Хотина Андрій Дранчук.

«У нашій прекрасній Хотинської фортеці сталася дуже не приємна і вкрай аварійна ситуація. Так, відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий», – повідомив він.

За словами посадовця, постраждалих чи травмованих немає. Зараз команда Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» та працівники ДСНС обмежили доступ для туристів поблизу аварійного місця.

Мер додав, в архітектурному заповіднику наразі фіксують всі руйнування та починають пошук фінансування на реставраційні роботи.

Стародавня Хотинська фортеця розташована у місті Хотин Чернівецької області. Фортеця, яку остаточно добудували у XV столітті, відома завдяки знаменитій Хотинській битві 1621 року, де брали участь українські козаки під командуванням Петра Сагайдачного. У 2007 році за результатами всеукраїнського опитування Хотинську фортецю визнали одним із «Семи див України».

Раніше під Дубном на Рівненщині зафіксували обвал частини Тараканівського форту – однієї з найвідоміших історичних фортифікаційних споруд України. 

Нагадаємо, що палац Сангушків в Ізяславі на Хмельниччині має статус пам’ятки архітектури національного значення, однак нині перебуває у вкрай занедбаному стані. Попри охоронний статус, будівля продовжує руйнуватися під впливом часу та погодних факторів. Станом на квітень 2026 року значна частина споруди вже знищена: у багатьох місцях відсутні стіни, дах і вікна, а залишки фасаду поступово обсипаються. 

Події в Україні

У Хотинській фортеці, яка є одним із семи чудес України, обвалився стародавній мур
У Хотинській фортеці, яка є одним із семи чудес України, обвалився стародавній мур
На Вінниччині «Інтерсіті» зіткнувся із тепловозом: подробиці
На Вінниччині «Інтерсіті» зіткнувся із тепловозом: подробиці
РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
СБУ уразила три військові кораблі РФ
СБУ уразила три військові кораблі РФ
Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу
Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу
Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано
Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано

