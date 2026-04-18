У Хотинській фортеці, яка є одним із семи чудес України, обвалився стародавній мур

У 2007 році за результатами всеукраїнського опитування Хотинську фортецю визнали одним із «Семи див України»

Працівники ДСНС обмежили доступ для туристів поблизу аварійного місця

У Хотинській фортеці, що в Чернівецькій області, частково обвалилася стіна. Як інформує «Главком», про це повідомив міський голова Хотина Андрій Дранчук.

«У нашій прекрасній Хотинської фортеці сталася дуже не приємна і вкрай аварійна ситуація. Так, відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий», – повідомив він.

😱У Хотинській фортеці в Чернівецькій області сталося часткове обвалення однієї з великих стін історичної споруди



За словами міського голови, обійшлося без постраждалих, однак ситуація «украй аварійна».



За словами посадовця, постраждалих чи травмованих немає. Зараз команда Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» та працівники ДСНС обмежили доступ для туристів поблизу аварійного місця.

Мер додав, в архітектурному заповіднику наразі фіксують всі руйнування та починають пошук фінансування на реставраційні роботи.

Стародавня Хотинська фортеця розташована у місті Хотин Чернівецької області. Фортеця, яку остаточно добудували у XV столітті, відома завдяки знаменитій Хотинській битві 1621 року, де брали участь українські козаки під командуванням Петра Сагайдачного. У 2007 році за результатами всеукраїнського опитування Хотинську фортецю визнали одним із «Семи див України».

Раніше під Дубном на Рівненщині зафіксували обвал частини Тараканівського форту – однієї з найвідоміших історичних фортифікаційних споруд України.

Нагадаємо, що палац Сангушків в Ізяславі на Хмельниччині має статус пам’ятки архітектури національного значення, однак нині перебуває у вкрай занедбаному стані. Попри охоронний статус, будівля продовжує руйнуватися під впливом часу та погодних факторів. Станом на квітень 2026 року значна частина споруди вже знищена: у багатьох місцях відсутні стіни, дах і вікна, а залишки фасаду поступово обсипаються.