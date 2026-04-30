Священник зі Львівщини розповів, як працює тренером у сільському спортзалі (фото)

Юлія Відміцька
Олег Кобель пишається тим, що він є нестандартним священником
фото: Суспільне Львів

Отець Олег пояснив, як парафіни ставляться до його роботи спортивним тренером

Олег Кобель мешкає в селі Дуліби на Львівщині. У селі він відомий як парох церкви святого Юрія. Однак, крім служби в церкві львів’янин працює в спортзалі та тренує місцевих мешканців. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Львів.

Звичайний ранок священника зі Львівщини починається зі служіння в церкві. А потім чоловік відправляється на роботу до спортзалу. «Кожен ранок у мене розпочинається з молитви особистої вдома, пізніше в нас – молитва в церкві, літургія, яку я маю щодня. Після літургії я маю сніданок. Якщо немає сповіді хворих, освячення чи благословення, то приїжджаю в спортзал», – пояснив священник.

У спортзалі Олег Кобель працює тренером та має клієнтів, а також займається самостійно. Вдень він працює в залі, після чого на нього чекає вечірнє богослужіння. «Я треную настільний теніс і так само маю заняття в спортзалі: маю для схуднення, чи для набору маси, чи просто для загального здоров’я. Спорт – досить велика частина мого життя. Ввечері в нас або Хресна дорога, чи вечірнє богослужіння», – розповів чоловік.

Священник Олег Кобель працює тренером у сільському спортзалі
фото: Суспільне Львів

За словами Олега Кобеля, він став прикладом для інших. Річ у тім, що до залу почали приходити місцеві мешканці, які раніше не займалися. Проте пафіяни дізнавшись, що їхній священник працює тренером, теж відвідали заняття.

«Тут багато парафіян займаються разом зі мною. Багато хто прийшов до спортзалу вперше, бо знав, що їхній священник тренується. Я дуже тішуся, коли бачу успіхи своїх парафіян, коли людина худне. Один із моїх парафіян схуд на 14 кілограмів. Бачу в цьому і свою заслугу, адже зміг його змотивувати», – зізнався львів’янин.

Олег Кобель працює тренером
фото: Суспільне Львів

Тренер розповів, що його клієнти нормально ставляться до того, що він також є священником. Під час тренувань він може поспілкуватися з клієнтами на духовні теми. «Мої клієнти намагаються зі мною вітатися «Слава Ісусу Христу». Вони ніколи біля мене не матюкаються і не говорять поганого. Для багатьох це незвично. Скажімо так: я вчу їх цього, але сприймаю позитивно й маю змогу поспілкуватися на різноманітні теми між підходами: і на духовні, і про те, як у кого минув день», – поділився він.

Разом з Олегом Кобелем у залі займається його дружина. Тож він радіє за її спортивні успіхи та пишається своєю родиною.

Церква святого Юрія у селі Дуліби, де служить отець Олег
фото: Суспільне Львів

За словами священника, йому подобається різноманіття в його роботі: «Я пишаюся тим, що є нестандартним священником, тим, що люблю рвати шаблони, розривати ці шаблони і дивувати людей. Тобто мені це подобається. І я пишаюся своєю родиною, всією сім'єю, своїми дітьми. Дуже за них гордий, за їхні успіхи».

Також Олег Кобель пишається своїми парафіянами, які його підтримують. Отець стверджує, що саме за його відкритість парафіяни поважають та цінують його. «Дуже тішуся за те, що маю таку парафію. Тобто я з того дуже гордий за те, що маю людей, які мене слухають, які приймають те, яким я є. Не в кожній громаді терпіли б такого священника. Але мої парафіяни знають, що в мене завжди багато ідей, що я завжди вимагаю більшого. І людям це подобається», – резюмував Олег Кобель.

Нагадаємо, колишній мер Харкова та екснардеп Михайло Добкін, який прийняв сан диякона УПЦ (МП), у квітні провів службу в Благовіщенському соборі Харкова. У мережі з’явилися кадри зі служби за участю Добкіна, на яких він показався у церковному одязі, на що відреагували українці.

