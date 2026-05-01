Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: водій помер дорогою в лікарню

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автокраном
фото: Національна поліція

«Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя»

На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автокраном. Водій автокрана, який виїхав на переїзд, помер дорогою в лікарню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя. Просимо всіх дотримуватися правил на залізничних переїздах! Жодних «встигну» чи «проскочу». Переїзд – не місце для експериментів. Поважайте життя інших людей», – наголошує «Укрзалізниця».

Нагадаємо, 1 травня на Львівщині поїзд «Київ – Ужгород» зійшов із рейок після зіткнення з автокраном. Унаслідок аварії загинули машиніст, також є постраждалі. Машиніст, який загинув, був ветераном: повернувся з фронту, став до роботи.

Фото з місця аварії опублікували поліція Львівської області та ДСНС.

До слова, 21 квітня на Львівщині вантажний автомобіль виїхав на колії та зіткнувся з локомотивом поїзда №64 «Перемишль – Київ». Обійшлося без постраждалих, вагони цілі.

