На Львівщині арештовано три земельні ділянки дружини Медведчука

В СБУ повідомили, що компанія Оксани Марченко на незаконно захопленій землі почала будувати туристичний об’єкт

За ініціативи Служби безпеки України на Львівщині накладено арешт на три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області.

Як зазначили у спецслужбі, ці наділи незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави.

«За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності».

Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на три окремі ділянки та оформили їх як власність компанії», – зазначається у повідомленні.

На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, як розповіли в СБУ, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.

«У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО. Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна», – зазначили в СБУ.

Повідомляється також, що триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Нещодавно СБУ повідомила, що суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука та Марченко, які управлялися з Росії.

Додамо, що 12 травня парламент ухвалив закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь. Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 23 травня.

Також раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій.