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    Суспільство

    «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд

    З Шостки до Києва курсуватиме новий регіональний поїзд&nbsp; - «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд
    З Шостки до Києва курсуватиме новий регіональний поїзд 
    фото з відкритих джерел

    Поїзд Київ – Шостка курсуватиме щоденно з 24 червня

    З Києва до Шостки (Сумщина) з 24 червня щоденно курсуватиме поїзд №788/787. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

    «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд в сполученні Київ – Шостка, додаючи зручного сполучення регіонам зі столицею. Поїзд №788/787 Київ – Шостка курсуватиме щоденно з 24 червня», – йдеться в повідомленні.

    Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:09, а прибуватиме до Шостки – о 21:25. Поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська. В зворотному напрямку, із Шостки, поїзд відправлятиметься з 25 червня щоденно о 6:10, і прибуватиме до Києва об 11:26.

    Раніше «Укрзалізниця» оголосила про зміни маршруту поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ із міркувань безпеки.

    «Укрзалізниця» також тимчасово змінює маршрут ще кількох поїздів.

    Крім цього, у рефрижераторах «Укрзалізниці» залишилося 107 мішків із останками російських солдатів, раніше їх було майже 300.

    Теги: Київ Укрзалізниця Сумщина
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    «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд