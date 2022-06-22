З Шостки до Києва курсуватиме новий регіональний поїзд

Поїзд Київ – Шостка курсуватиме щоденно з 24 червня

З Києва до Шостки (Сумщина) з 24 червня щоденно курсуватиме поїзд №788/787. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд в сполученні Київ – Шостка, додаючи зручного сполучення регіонам зі столицею. Поїзд №788/787 Київ – Шостка курсуватиме щоденно з 24 червня», – йдеться в повідомленні.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:09, а прибуватиме до Шостки – о 21:25. Поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська. В зворотному напрямку, із Шостки, поїзд відправлятиметься з 25 червня щоденно о 6:10, і прибуватиме до Києва об 11:26.

Раніше «Укрзалізниця» оголосила про зміни маршруту поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ із міркувань безпеки.

«Укрзалізниця» також тимчасово змінює маршрут ще кількох поїздів.

Крім цього, у рефрижераторах «Укрзалізниці» залишилося 107 мішків із останками російських солдатів, раніше їх було майже 300.