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Коли очікувати масованих російських ударів по українській енергетиці: деталі від РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли очікувати масованих російських ударів по українській енергетиці: деталі від РНБО
Олександр Литвиненко розповів, що Україна очікує масованих російських ударів
фото: РБК

Секретар РНБО заявив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що на початку опалювального сезону очікуються масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці», – сказав Литвиненко.

Секретар РНБО додав, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення.

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: енергетика електроенергія росія росіяни окупанти війна ракетна атака Україна РНБО Олександр Литвиненко

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