На Миколаївщині залізобетонна плита розчавила 19-річного хлопця

Тіло загиблого діставали рятувальники гідравлічним інструментом

Залізобетонна плита розчавила 19-річного хлопця в Миколаївській області під час розбору будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

«Від співробітників Казанківського відділення Новобузького відділу Головного управління національної поліції України у Миколаївській області, надійшло повідомлення про те, що за межами смт Казанка, під час розбору будівлі що не експлуатується, сталось її руйнування. В результаті падіння залізобетонної плити загинув підліток 19 років та чоловік 1960 р.н. отримав чисельні тяжкі травми», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники дістали тіло загиблого хлопця з-під плити, а іншого постраждалого з важкими травмами госпіталізували.

«Співробітники 17 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області на автомобілі САРМ-Л за допомогою бензорізу МАКІТА і гідравлічного інструменту деблокували з-під уламків тіло загиблого. Додатково притягувався автокран і навантажувач MANITOU ПП «Ільницький», – зазначили рятувальники.

До слова, увечері 22 березня в Миколаївській області на трасі Р-75 Первомайск- Доманівка поблизу міста Первомайськ зіткнулися Opel Astra і Opel Zafira.

В результаті ДТП загинули двоє підлітків, постраждали двоє військовослужбовців. Рятувальникам довелося різати транспорт, щоб дістати жертв.