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    На Миколаївщині залізобетонна плита розчавила 19-річного хлопця

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    У Миколаївській області залізобетонна плита розчавила 19-річного хлопця - На Миколаївщині залізобетонна плита розчавила 19-річного хлопця
    У Миколаївській області залізобетонна плита розчавила 19-річного хлопця
    Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

    Тіло загиблого діставали рятувальники гідравлічним інструментом

    Залізобетонна плита розчавила 19-річного хлопця в Миколаївській області під час розбору будівлі.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

    «Від співробітників Казанківського відділення Новобузького відділу Головного управління національної поліції України у Миколаївській області, надійшло повідомлення про те, що за межами смт Казанка, під час розбору будівлі що не експлуатується, сталось її руйнування. В результаті падіння залізобетонної плити загинув підліток 19 років та чоловік 1960 р.н. отримав чисельні тяжкі травми», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники дістали тіло загиблого хлопця з-під плити, а іншого постраждалого з важкими травмами госпіталізували.

    «Співробітники 17 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області на автомобілі САРМ-Л за допомогою бензорізу МАКІТА і гідравлічного інструменту деблокували з-під уламків тіло загиблого. Додатково притягувався автокран і навантажувач MANITOU ПП «Ільницький», – зазначили рятувальники.

    До слова, увечері 22 березня в Миколаївській області на трасі Р-75 Первомайск- Доманівка поблизу міста Первомайськ зіткнулися Opel Astra і Opel Zafira.

    В результаті ДТП загинули двоє підлітків, постраждали двоє військовослужбовців. Рятувальникам довелося різати транспорт, щоб дістати жертв.

    Теги: ДСНС Миколаївщина смерть рятувальники чоловік
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