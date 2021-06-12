На Миколаївщині знайшли загублену дворічну дівчинку

У поліції припускають, що дитина за ніч сама подолала відстань більше як п’ять кілометрів

Загалом дівчинку, що загубилася, шукали понад 300 людей

У Миколаївській області співробітники поліції знайшли дворічну дівчинку, яка всю ніч провела одна на вулиці. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївській області.

Як повідомили правоохоронці, дитину близько 9.30 ранку виявили за кілька кілометрів від будинку, її життю нічого не загрожує.

Дівчинка зникла ввечері 11 червня. Вона гралася у дворі власного будинку, проте коли батьки вийшли на ділянку – дитини там не виявилося.

Особовий склад місцевого відділення поліції було піднято по тривозі. Крім того, організовано масштабну пошукова операція. До пошуків були залучені співробітники ювенальної превенції, кінологи, спецназ та оперативники карного розшуку.

Крім того, допомогу надавали місцеві жителі, а також волонтери з сусідніх населених пунктів і різних областей України.

В цілому в операції взяли участь понад 300 осіб, які обшукали всі покинуті приміщення, пустирі, лісосмуги, криниці та водойми в селищі Воєводське та довколишніх селах.