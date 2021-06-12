Патріарх Кирило заявив, що віряни зможуть проходити крізь стіни

Патріарх Кирило вважає, що думки християни мають спрямовувати за межі людського життя

Тіла християн не підкорятимуться законам фізики і отримають можливості, як у Ісуса Христа, запевнив священнослужитель

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило під час проповіді на Вознесіння заявив, що віряни зможуть проходити крізь стіни і миттєво переміщуватися у просторі після другого пришестя Господа. Про це повідомили Daily Storm.

За словами предстоятеля Російської православної церкви, тіла християн не підкорятимуться законам фізики і отримають можливості, що були у Ісуса Христа.

«Ті, хто помер, воскреснуть зі своїми тілами, а у тих, хто буде жити до останнього моменту людської історії, зміняться тілеса. І це будуть вже інші тіла – тіла реальні, але подібні до того, яке мав Спаситель після свого воскресіння», – сказав патріарх.

«Ось така дійсно велика таємниця, за словом апостола Павла, відкривається нам у сьогоднішньому спогаді про Вознесіння Господа і Спасителя», – додав священнослужитель після літургії в храмі святого благовірного князя Олександра Невського біля Передєлкіно.

Він зазначив, що думки християни мають спрямовувати за межі людського життя.

«Ми повинні мати на увазі вічну перспективу, а хто обмежується лише земними цілями, програє безповоротно», – сказав патріарх Кирило.

Раніше патріарх Московський і всієї Русі Кирило провіз чудотворну ікону Богородиці вулицями Москви на «Мерседесі» з мигалками та кортежем супроводу, й також помолився за перемогу над коронавірусом.

Також Московський патріархат оголосив своїх батюшок лікарями і відмовився закривати церкви.

Під час епідемії коронавірусу у Києві люди зібралися на богослужіння у Московській церкві. Віряни стояли на вулиці, не дотримуючись дистанції. Батьки вивели дітей на дитячий майданчик, що розташований поруч із церквою.

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