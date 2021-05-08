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    Події в Україні

    На Одещині поховали прикордонника, який загинув через перекидання патрульного катера

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    На озері Тудорове, в Одеській області перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців - На Одещині поховали прикордонника, який загинув через перекидання патрульного катера
    На озері Тудорове, в Одеській області перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців
    Фото: dpsu.gov.ua

    Загиблому майору Костянтину Коняєву було 32 роки

    На Одещині поховали заступника начальника відділу прикордонної служби «Маяки» з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону майора Костянтина Коняєва, який трагічно загинув 5 травня. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

    На похованні разом з рідними та близькими загиблого офіцера також були присутні голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, колеги з регіонального управління і органу охорони кордону, в якому він проходив службу.

    Як зазначили в ДПСУ, Костянтин Коняєв до останньої миті життя дбав про своїх підлеглих. Його рішення допомогло врятуватися іншим військовослужбовцям складу прикордонного наряду, які перебували з ним у човні.

    Загиблому було 32 роки, з яких понад 15 він присвятив справі охорони кордону. Був одружений, у нього залишилось двоє синів. Дружина Костянтина також прикордонниця.

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    На Одещині поховали прикордонника, який загинув через перекидання патрульного катера
    На Одещині поховали прикордонника, який загинув через перекидання патрульного катера
    Фото: dpsu.gov.ua

    Як відомо, у середу, 5 травня, на озері Тудорове, в Одеській області перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

    Троє військовослужбовців дісталися до суші, один з них фактично витягнув товариша по службі на собі. Всі врятовані отримали переохолодження, один отримав травму ніг. Тіло ж майора Костянтина Коняєва відшукали лише наступного дня.

    Теги: дружина кордон
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