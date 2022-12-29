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На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла
Відключення мають попереджувальний характер
фото з відкритих джерел

Відключення допоможуть уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти

На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.

Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти.

«Залишайтесь в укриттях та віримо в ППО та ЗСУ», – додали ДТЕК.

Нагадаємо, станом на 8 годину ранку триває масштабна повітряна тривога.

Також у Києві прогриміли вибухи. Попередньо, робота сил протиповітряної оборони.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. 

Теги: електроенергія Дніпро Одеса

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