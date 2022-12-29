На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла
Відключення допоможуть уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти
На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.
Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти.
«Залишайтесь в укриттях та віримо в ППО та ЗСУ», – додали ДТЕК.
Нагадаємо, станом на 8 годину ранку триває масштабна повітряна тривога.
Також у Києві прогриміли вибухи. Попередньо, робота сил протиповітряної оборони.
Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.
До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.
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