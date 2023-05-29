На Одещині та Київщині лунають вибухи (оновлено)
Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття
Повітряна тривога була оголошена у низці областей після опівночі 29 травня. Моніторингові групи пишуть про загрозу атаки ударними дронами на кшталт Sahed, а також відомо про злет на території РФ літаків – носіїв ракет.
01:56 Вибухи пролунали в Полтавській області
Вибухи лунають в Одеській області
01:40 У Вінницькій області спрацювала ППО
Київська обласна військова адміністрація попередила про загрозу удару БПЛА на Київщині.
00:59 КМВА повідомляє про роботу ППО на околицях Києва.
Попередньо, повідомляється про загрозу удару ракетами з акваторії Каспійського моря та застосування БПЛА.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 28 травня, у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську прозвучало кілька вибухів. За даними моніторингових телеграм-каналів, «прилетіло» в аеродром та полігон, який облаштувала російська окупаційна армія.
Також вранці, 28 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.
До слова, минулої доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні. Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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