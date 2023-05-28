Там не було нікого: боєць «Російського добровольчого корпусу» розповів, як вдалося перетнути кордон

Кордон Росії, яка воює в Україні понад рік, жодним чином не охороняється

Державний кордон Росії не охороняється ніяк, є лише ржавий колючий дріт та повалені на нього дерева. Про це розповів командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис із позивним «Вайт Рекс», фрагмент відео якого поширюють у телеграм-каналі.

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Він шокований, що кордон Росії, яка воює в Україні понад рік, жодним чином не охороняється.

«Я не думав, що ділянка кордону між двома країнами, що воюють уже рік, не буде охоронятися зовсім. Ми сюди (в приміщення, – ред.) прийшли, тут на вході сидить тьотя, яка суворо запитала: «Це хто?». Пройти ділянку кордону між Україною та Росією було простіше, ніж зайти сюди. Бо тут хоча була якась тьотка. Там (на кордоні РФ та України, – ред.) не було нікого. Розумієте. Ми йшли, і я думаю, от зараз почнуть зі всіх сторін стріляти, тут буде дрон та інше. От зараз-зараз. Ми виходимо на державну кордону, а там колючий дріт, який ржавий, а в деяких місцях на нього повалені дерева. Я розумію, що вони вже чорні, тобто лежать там уже дуже давно», – поділився він враженнями.

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Нагадаємо, 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Раніше легіон «Свобода Росії» опублікував відео, у якому звертається до росіян та закликає «не боятися, бо легіон повертається додому».

Пізніше військові також опублікували допис із закликом росіян залишатися вдома та не чинити опір.

До слова, російський добровольчий корпус (РДК) знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині. За словами воїнів, це вже третій рейд на територію РФ цього разу біля села Безлюдівка Білгородської області.