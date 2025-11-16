Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
Майже по всьому окупованому Донецьку немає світла
фото: соціальні мережі

Проблеми зі світлом сталися ще у Макіївці, Ясинуватій, Горлівці та у Єнакієвому

У ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію фото 1
фото: соціальні мережі

Крім того, телеграм-канали так званої ДНР пишуть, що світло зникло не лише у Донецьку, а й у Макіївці, Ясинуватій, Горлівці та у Єнакієвому.

В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію фото 2
фото: соціальні мережі

Як повідомлялося, 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження.

Стало відомо, що в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

Раніше колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів. За його словами, це щонайменше третє влучання за останні три роки.

Теги: пожежа вибух Донецьк блекаут окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві рятувальники з ночі гасять масштабну пожежу в багатоповерхівці
У Києві рятувальники з ночі гасять масштабну пожежу в багатоповерхівці
18 жовтня, 11:49
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
19 жовтня, 08:01
У Броварах спалахнула пожежа після атаки РФ
У Броварах загорівся будинок після атаки РФ
22 жовтня, 02:35
Дрони атакували Одещину
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
22 жовтня, 04:17
Після вибухів здійнявся чорний дим
У Челябінській області безпілотники атакували завод
23 жовтня, 01:50
Пожежа у будинку у Києві
У Києві понад 20 постраждалих, є загиблі: у ДСНС розкрили подробиці про атаку РФ
26 жовтня, 07:35
Пожежа в окупованій Луганщині
На окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції
2 листопада, 00:28
На Одещині пролунали вибухи через атаку БпЛА
Росія атакувала безпілотниками Одещину
2 листопада, 05:12
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
14 листопада, 00:32

Події в Україні

У Чернігові вибухнув протитанковий боєприпас
У Чернігові вибухнув протитанковий боєприпас
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua