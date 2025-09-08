Головна Країна Події в Україні
В окупованому Донецьку ракетами уражено колишній завод «Топаз»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Топаз» після ураження
фото: соціальні мережі

Окупанти неодноразово використовували територію промзони «Топазу» як базу для військової техніки та особового складу

У понеділок, 8 вересня, окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як стало відомо, в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, було влучання у командний пункт 41-ї загальновійськової армії та командний пункт 20 гвардійської мотострілкової дивізії. 

Раніше колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів. За його словами, це щонайменше третє влучання за останні три роки.

До слова, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. 

«НПС «Второво», Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ)трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики.

Нагадаємо, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.

