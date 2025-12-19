Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Серед тих, хто не підтримав резолюцію, опинилися Росія, Білорусь, Китай, Іран, Куба, а також низка африканських країн

Генеральна Асамблея ООН підтримала чергову резолюцію, що стосується системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму та Севастополі. Про результати голосування повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком».

Основні положення документа Резолюція, яку Україна ініціює щороку, починаючи з 2016-го, містить такі ключові пункти:

  • документ рішуче засуджує дії РФ та підтверджує територіальну цілісність України;
  • ООН наполягає на негайному припиненні бойових дій та виході російських збройних сил за межі міжнародно визнаних кордонів України;
  • посилюється контроль за порушеннями норм міжнародного гуманітарного права та наголошується на неминучості покарання для винних у злочинах.

За підтримку документа висловилися 79 держав. Водночас 16 країн проголосували проти, а ще 73 –утрималися. Серед тих, хто не підтримав резолюцію, опинилися Росія, Білорусь, Китай, Іран, Куба, а також низка африканських країн (Зімбабве, Судан, Малі, ЦАР та інші).

Андрій Сибіга подякував міжнародним партнерам за принципову позицію, підкресливши, що ухвалення цієї резолюції є важливим кроком для фіксації злочинів окупаційного режиму та захисту прав громадян України.

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях фото 1

Раніше Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та групою країн, під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи». 

За підтримку цього документа проголосували представники 97 країн, 8 були «проти», і 39 утрималися. Серед тих, хто проголосував «проти» резолюції, були Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США.

До слова, Управління ООН з прав людини повідомляє про збільшення випадків убивств українських військових після захоплення російськими силами. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 96 позасудових страт. 

Це випливає з доповіді Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), яку 16 грудня представив голова УВКПЛ Фолькер Тюрк. Доповідь стосувалася періоду із 1 червня до 30 листопада 2025 року.

Теги: Андрій Сибіга ООН окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму росіяни планують легалізувати незаконну забудову на Ай-Петрі
У Криму росіяни планують легалізувати незаконну забудову на Ай-Петрі
Вчора, 05:48
Дипломат наголосив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими
Напад на українців у Познані. Сибіга зробив заяву
16 грудня, 11:13
Зеленський повідомив, у яких питаннях мирної угоди є розбіжності
Зеленський повідомив, у яких питаннях мирної угоди є розбіжності
16 грудня, 00:55
Мельник під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку заявив, що РФ «дырку от бублика получит, а не Украину»
Мельник в ООН відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції
9 грудня, 23:23
Подальші переговори між Україною та представниками Трампа відбудуться в майбутньому
Стало відомо, які питання обговорювали Зеленський з Віткоффом та Кушнером
6 грудня, 22:37
Українські дипломати пояснили країнам, чому дії РФ суперечать міжнародному морському праву
Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації
28 листопада, 16:18
Співробітники екстрених служб зберігають присутність у центрі Вашингтона
Стрілянина у США, вибухи в окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
27 листопада, 05:36
Сибіга та Шекерінська узгодили подальші кроки в мирному процесі
До Києва прибула заступниця генсека НАТО
25 листопада, 16:57
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48

Події в Україні

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях
Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони
Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Голова Нацбанку після скандалу особисто передав картку ветеранові в лікарні
Голова Нацбанку після скандалу особисто передав картку ветеранові в лікарні

Новини

День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua