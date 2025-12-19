Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях

Серед тих, хто не підтримав резолюцію, опинилися Росія, Білорусь, Китай, Іран, Куба, а також низка африканських країн

Генеральна Асамблея ООН підтримала чергову резолюцію, що стосується системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму та Севастополі. Про результати голосування повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком».

Основні положення документа Резолюція, яку Україна ініціює щороку, починаючи з 2016-го, містить такі ключові пункти:

документ рішуче засуджує дії РФ та підтверджує територіальну цілісність України;

ООН наполягає на негайному припиненні бойових дій та виході російських збройних сил за межі міжнародно визнаних кордонів України;

посилюється контроль за порушеннями норм міжнародного гуманітарного права та наголошується на неминучості покарання для винних у злочинах.

За підтримку документа висловилися 79 держав. Водночас 16 країн проголосували проти, а ще 73 –утрималися. Серед тих, хто не підтримав резолюцію, опинилися Росія, Білорусь, Китай, Іран, Куба, а також низка африканських країн (Зімбабве, Судан, Малі, ЦАР та інші).

Андрій Сибіга подякував міжнародним партнерам за принципову позицію, підкресливши, що ухвалення цієї резолюції є важливим кроком для фіксації злочинів окупаційного режиму та захисту прав громадян України.

Раніше Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та групою країн, під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи».

За підтримку цього документа проголосували представники 97 країн, 8 були «проти», і 39 утрималися. Серед тих, хто проголосував «проти» резолюції, були Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США.

До слова, Управління ООН з прав людини повідомляє про збільшення випадків убивств українських військових після захоплення російськими силами. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 96 позасудових страт.

Це випливає з доповіді Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), яку 16 грудня представив голова УВКПЛ Фолькер Тюрк. Доповідь стосувалася періоду із 1 червня до 30 листопада 2025 року.