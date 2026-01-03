Окупанти взяли українку в полон на очах у її дітей

Юлія зізнається: вона не може забути жінок, які залишилися в полоні

Юлію Дворниченко утримували в сумнозвісній донецькій тюрмі «Ізоляція», де її змусили підписати зізнання

За оцінками правозахисників, у російському полоні нині перебуває приблизно 20 тисяч цивільних українців. Серед них півтора року була і жителька Донеччини Юлія Дворниченко. Увесь цей час із неволі на неї чекали двоє синів – Марк і Данило. Як інформує «Главком», Юлія розповіла свою історію DW.

Уперше російська агресія змінила життя Юлії у 2014 році, коли її рідне місто Чистякове (колишній Торез) було окуповане. Тоді вона з родиною виїхала до Маріуполя, але після смерті чоловіка змушена була повернутися з дітьми додому. Щоб заробляти на життя, Юлія працювала перевізницею – возила людей між окупованими територіями та підконтрольною Україні частиною.

У 2021 році пункти пропуску перестали працювати, і Юлія більше не могла виїжджати. Однієї березневої ночі до її дому прийшли представники так званого Міністерства державної безпеки» «Донецької Народної Республіки». Жінку звинуватили у шпигунстві та забрали. Молодший син Марк спав і нічого не бачив, а старший Данило став свідком арешту. Протягом місяця діти залишалися самі – сусідам заборонили їм допомагати.

Юлію утримували в сумнозвісній донецькій тюрмі «Ізоляція», де її змусили підписати зізнання під тиском і погрозами відібрати дітей та відправити їх до дитячого будинку.

«Cаме на «Ізоляції» що до чоловіків, що до жінок однакові методи. Струмом б'ють. Мене роздягли догола, били, заливали воду», – пригадує Юлія.

Згодом жінку перевели до Донецького СІЗО, де вона чекала на суд разом з іншими цивільними українками – жінками різного віку та професій, об’єднаними однаковими обвинуваченнями.

Найважчим для Юлії була розлука з дітьми. Телефонні розмови були заборонені, дозволяли лише листи, які йшли місяцями. У листах сини писали, що чекають на маму, намагалися її підтримати та надсилали фотографії.

Після початку повномасштабної війни умови утримання погіршилися, а тиск на полонених посилився. Попри заяви, що обмінів не буде, жінки сподівалися на повернення. У жовтні 2022 року Юлію та ще двох жінок несподівано вивели з СІЗО – їх готували до обміну. 17 жовтня вони повернулися в Україну.

Після звільнення Юлія почала шукати спосіб возз’єднатися з дітьми. Молодший Марк залишався на окупованій Донеччині з опікункою, а Данило перебував у родичів у Росії. Зрештою у грудні 2022 року обом синам вдалося виїхати з окупації та приїхати до Києва, де вони знову обійняли маму.

Нині родина живе на Київщині. Марк ходить до школи, Данило працює, а Юлія освоїла нову професію – стала майстринею з манікюру. Значну частину часу вона присвячує публічним свідченням про злочини Росії проти цивільних та підтримці інших жінок, які пережили полон.

Разом з іншими колишніми бранками Юлія долучилася до громадської організації «Нумо, сестри!», яка допомагає жінкам відновлювати документи, знаходити житло й роботу та бореться за повернення тих, хто досі залишається в неволі.

За словами правозахисниць, повертати цивільних полонених надзвичайно складно, адже міжнародне право фактично не оперує поняттям «цивільний полонений». Майже 20 тисяч цивільних українців, серед них близько двох тисяч жінок, досі утримуються в російських тюрмах і катівнях.

Юлія зізнається: вона не може забути жінок, які залишилися в полоні. Але вірить у боротьбу за їхнє повернення і водночас намагається надолужити втрачений час, уважно спостерігаючи, як дорослішають її сини.

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обміни полоненими у новому році. За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров проводить із цього приводу переговори в Туреччині.

«Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити», – йдеться у заяві.

Також у селі Русава, що на Вінниччині, 24 листопада, місцеві жителі зустріли захисника Дмитрієва Юрія, який після тривалого полону та реабілітації повернувся додому.