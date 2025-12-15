Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 16 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 16 грудня

Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року фото 2

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: Київщина відключення відключення світла

