На Лиманському напрямку Сили оборони знищили полк окупантів (відео)

Окрім ліквідації полку російської армії, українські бійці взяли в полон значну кількість окупантів

На Лиманському напрямку підрозділи Третього армійського корпусу спільно з Головним управлінням розвідки провели серію злагоджених штурмових дій. У результаті бойових операцій Сили оборони знищили полк армії РФ та вирівняли лінію фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третій армійський корпус.

Зазначається, що бійці покращити тактичне положення українських сил. Зокрема, спільні дії підрозділів позбавили противника можливості маневру на цій ділянці та створили передумови для подальших рішень українського командування. Окрім ліквідації цілого полку, значну кількість російських військових було захоплено в полон.

У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі.

У відео показано бойову роботу підрозділів третього окремого розвідувального батальйону Третього армійського корпусу, другого механізованого батальйону Третьої штурмової бригади, групи «Fatum» 60-ї окремої механізованої бригади, а також спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан».

Нагадаємо, триває 1394-й день повномасштабної війни в Україні. Учора, 17 грудня, загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 118 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Покровське, Підгаврилівка, Братське Дніпропетровської області; Святопетрівка, Кушугум, Запоріжжя Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, пункт управління та два інші важливі об’єкти противника.