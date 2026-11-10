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На окупованій Херсонщині ліквідовано колаборанта Віталія Плугатарьова

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На окупованій Херсонщині ліквідовано колаборанта Віталія Плугатарьова
Плугатарьов після окупації Херсонщини перейшов на бік росіян
скриншот з відео

Безпілотник атакував автомобіль керівника окупаційного підприємства «Асканійське», коли той прямував на ферму

У вівторок, 10 листопада, на тимчасово окупованій території Херсонської області внаслідок удару безпілотника загинув колаборант Віталій Плугатарьов. Про його смерть повідомив гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, передає «Главком»

За словами Сальдо, безпілотник атакував автомобіль Плугатарьова, коли той їхав на ферму у службових справах. Від отриманих поранень колаборант помер.

Після окупації частини Херсонської області Плугатарьов добровільно перейшов на бік росіян та почав працювати на окупаційну адміністрацію. Він очолював підприємства, захоплені загарбниками, зокрема Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод.

Віталій Плугатарьов народився 14 січня 1974 року. У 2020 році його було обрано депутатом Білозерської селищної ради від партії «Слуга народу». У червні 2025 року обласна організація політсили ухвалила рішення про його відкликання.

Із 2008 року Плугатарьов очолював державний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод. Після окупації частини Херсонщини він продовжив керувати підприємством, яке росіяни незаконно перереєстрували за своїм законодавством. У січні 2025 року окупанти звільнили його з посади.

Політичну діяльність Плугатарьов розпочав задовго до обрання від «Слуги народу». У 2010 році він очолював районну організацію «Християнсько-демократичного союзу» та був депутатом Білозерської районної ради. У 2014 і 2016 роках балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка, а у 2015 році знову став депутатом районної ради від цієї політсили.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, Плугатарьов підтримував зв'язки з колаборантом Володимиром Коноваловим та колишнім нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів. Журналісти припускали, що саме за протекцією Коновалова Плугатарьов міг отримати посаду керівника окупаційного підприємства «Асканійське» у травні 2026 року.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецслужбами точкових операцій проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Севастополі. Йдеться про осіб, які допомагають Росії завдавати ударів по Україні. «Відповідальність колаборантів неминуча», – наголосив глава держави.

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Теги: Херсонщина окупація окупанти смерть Володимир Сальдо безпілотник

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