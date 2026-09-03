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«Я робив це не за гроші». Засуджений за держзраду зізнався, чи шкодує про скоєне

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Я робив це не за гроші». Засуджений за держзраду зізнався, чи шкодує про скоєне
За матеріалами справи, засуджений Вадим разом зі спільником фотографував і знімав об'єкт критичної газової інфраструктури Дніпра
фото: скриншот з відео

Колаборант дав згоду на обмін та бажає переїхати у РФ

Засуджений за державну зраду мешканець Дніпра Вадим заявив, що не шкодує про свої дії. Про це він сказав в інтервʼю Раміні Есхакзай, передає «Главком».

«Якби відмотати час назад, то я би все зробив так само і сів у тюрму. Бо я робив це не за гроші, а за особисті переконання», – сказав колаборант Вадим.

За матеріалами справи, засуджений разом зі спільником фотографував і знімав об'єкт критичної газової інфраструктури Дніпра та передавав матеріали представнику РФ через Telegram. Суд кваліфікував дії як державну зраду. Наразі він дав згоду на обмін та бажає переїхати у РФ. Його анкета є на сайті «Хочу к своим».

Водночас керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України (ПАУ) Андрій Галай прокоментував мотиви колаборантів.

«Ідеологічної складової там меншість. Переважно обманюють – і якщо не вас, то себе. Тому що, звичайно, на камеру говорити про те, що «я ось така цинічна істота і за гроші сприяв вбивству своїх співгромадян, захисників, цивільних, наводив ворожі ракети й спричинив, можливо, навіть загибель дітей» – навряд чи хтось захоче говорити про це вголос. Але в переважній більшості це наявність меркантильного інтересу», – пояснив Галай.

До слова, керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України (ПАУ) Андрій Галай також розповів, що у колаборантів є спільні риси та елементи психологічного та кримінологічного портрету.

Як повідомлялося, українські спецслужби проводять «точкові операції» щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях, які беруть участь у російських ударах проти України.

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Теги: колабораціонізм державна зрада

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