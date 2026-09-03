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Дослідження показало, що насправді штовхає людей до колабораціонізму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дослідження показало, що насправді штовхає людей до колабораціонізму
Керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України Андрій Галай розповів про портрет колаборанта
фото: скриншот з відео

Близько 30% засуджених чоловіків і менше ніж 10% засуджених жінок заявили, що ідейно ненавидять Україну

У колаборантів є спільні риси та елементи психологічного та кримінологічного портрету. Про це розповів керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України (ПАУ) Андрій Галай в інтервʼю Раміні Есхакзай, передає «Главком».

«Є спільні риси і є елементи як психологічного, так і кримінологічного портрету. Причому, що цікаво, не можна сказати, що ця категорія осіб, які вчинили ці види злочинів, надзвичайно відрізняється чи якось їх можна побачити у нашому суспільстві чи на вулиці», – зауважив Андрій Галай.

За словами фахівця, першим стереотипом, який вони розглядали під час дослідження, було питання того, наскільки свідомо та ідейно вчиняються злочини за колабораційну діяльність. Результати дослідження цей стереотип спростували. Зокрема, лише близько 30% засуджених чоловіків і менше ніж 10% засуджених жінок за такі злочини заявили, що ідейно ненавидять Україну та свідомо вчиняють злочини.

«Більша частина, а це приблизно 70% і тої, і тої категорії, своїми мотивами і чинниками, які їх підштовхнули чи сприяли цьому, називають складні обставини, необхідність вирішування сімейних і життєвих проблем, пошук коштів та інші такі речі», – додав Галай.

Керівник ПАУ підкреслив, що з погляду психології для цієї категорії людей характерні більша схильність до керованості, визнання авторитетів та виконання їхніх вимог. Також виявлено певний рівень фаталізму, сприйняття наявних обставин як даності та неготовність відстоювати власні позиції.

«Середній вік – це приблизно 40 років, але не пенсійний вік. Я в деяких сюжетах чув оціночну позицію: 90% – це колишні пенсіонери з ностальгією за Радянським Союзом», – підсумував експерт.

До слова, українські спецслужби проводять «точкові операції» щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях, які беруть участь у російських ударах проти України.

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Теги: війна колабораціонізм

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