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Трамп міг потай бажати перемоги демократів на виборах – NYT

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Трамп міг потай бажати перемоги демократів на виборах – NYT
Президент США Дональд Трамп після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу
Фото: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Оглядач The New York Times припускає, що президент США може використати поразку республіканців для нового політичного протистояння

Президент США Дональд Трамп міг потай бажати перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу. Попри поразку республіканців, протистояння з політичними опонентами може відповідати його звичному стилю боротьби. Таку думку висловив автор колонки в The New York Times, повідомляє «Главком».

Автор матеріалу припускає, що Трамп насамперед зосереджується на подіях, які стосуються особисто його. Саме тому невдача Республіканської партії на проміжних виборах може не викликати в нього такого розчарування, як у партійних соратників, адже прізвища президента не було у виборчих бюлетенях.

На думку оглядача, Трамп міг навіть сприймати перемогу демократів як можливість отримати нового політичного суперника, з яким зможе вести відкрите протистояння.

У колонці зазначається, що конфлікт завжди був важливою складовою політичного стилю американського президента. Автор вважає, що боротьба з опонентами дає Трампу більше можливостей для політичної мобілізації, ніж робота в умовах повного контролю республіканців над владою.

Оглядач також стверджує, що Трамп уже докорінно змінив Республіканську партію, підпорядкувавши значну частину її політичного порядку денного власним пріоритетам. Тому поразка однопартійців, за цією інтерпретацією, може мати для нього менше особисте значення, ніж новий конфлікт із демократами.

Водночас автор припускає, що протистояння з демократичною більшістю в обох палатах Конгресу могло б стати для Трампа привабливим політичним сценарієм.

Йдеться саме про оцінку оглядача The New York Times, а не про підтверджені наміри президента США. Сам Трамп публічно не заявляв, що бажав перемоги демократів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Білий дім опублікував незвичне звернення після поразки республіканців. Адміністрація президента розмістила фотографію Трампа в Овальному кабінеті з написом «Трамп досі ваш президент». Публікація з'явилася на тлі перемоги демократів на проміжних виборах.

Також Трамп заявив про готовність блокувати законопроєкти демократів. Напередодні голосування він припустив, що стане «містером вето», якщо опоненти отримають більшість у Конгресі. Президент пояснив, що таким чином намагатиметься змусити демократів домовлятися з Білим домом.

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Теги: конфлікт президент партії Дональд Трамп Адміністрація Президента

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