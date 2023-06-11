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«Чешут много там по телевизору»: окупант розповідає про брехню на російському ТВ (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Чешут много там по телевизору»: окупант розповідає про брехню на російському ТВ (перехоплення)
Окупант розповідає про ставлення місцевих в Сватово до них
фото з відкритих джерел

Російський військовий розказує, як до них ставляться в Сватово

Окупант розповідає про брехню на телебаченні в РФ щодо ураження техніки ЗСУ. Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Ну обстановка-то похуже ещё, чем была, стала», – каже окупант.

«Тут вертолёты, самолёты сбиваем, а что-то их меньше не становится», – скаржиться росіянин.

Окупант розповідає про ставлення місцевих в Сватово до них: «когда с автоматом идешь, к тебе нормально…а так куда-нибудь зайдешь за угол, бл*, и…».

Раніше російський військовий розповів дружині про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС та визнав, що відбирали човни в місцевого населення.

Крім того, військовослужбовець РФ просив свою дружину звернутися до військової прокуратури, через нелюдське ставлення керівництва до солдатів. 

Також росіянка розповіла, чому знайомий подався вбивати українців

Нагадаємо, 2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох окупантів із ПВК «Шторм Z».

До слова, Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. 

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Теги: перехоплення

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