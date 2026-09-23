Виступ президента на Генасамблеї ООН, зустріч Рубіо і Лаврова. Головне за 23 вересня 2026
Дайджест новин 23 вересня 2026 року
Зеленський виступив з трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Відбулася зустріч Сергія Лаврова з Марко Рубіо. Також РФ атакувала Київ.
«Главком» зібрав головні події за 23 вересня.
Виступ Зеленського на Генеральній асамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його промова розпочалася ввечері 23 вересня за київським часом.
Зустріч Рубіо та Лаврова
У середу, 23 вересня, в Нью-Йорку відбулася зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо.
Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ РФ заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна.
До того ж Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20.
Масована атака на Київ
Унаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці 43 людини постраждали, двоє людей загинули.
У Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі.
Зокрема, унаслідок атаки постраждали об'єкти цифрової інфраструктури, що спричинило масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів.
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- 51 країна зробила спільну заяву про підтримку України в ООН.
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- Кабмін провів низку кадрових змін.
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