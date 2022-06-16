Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом та Драгі: перші подробиці

Наразі до преси європейські лідери та Зеленський не вийшли

Україна передала європейським лідерам пропозиції щодо санкцій проти РФ

Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні. Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, зустріч Зеленського з європейськими лідерами наразі завершилася.

«Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака», – написав Єрмак у Твіттері.

За його словами, лідери Франції, Німеччини, Італії і Румунії отримали від України пропозиції щодо введення нових санкцій проти Росії.

Єрмак зазначив, що наша країні має стійку підтримку міжнародної коаліції.

«Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака», – написав він.

Керівник ОП зазначив, що світ має посилювати тиск на країну-агресора і працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго.

Зазначимо, на 15:00 за Києвом було анонсовано зустріч лідерів зі ЗМІ. Однак, наразі до преси європейські лідери та Зеленський не вийшли. Варто додати, що станом на 16:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу, це вже вдруге за день.

Також лідери європейських країн сьогодні відвідали зруйнований рашистами Ірпінь. До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.