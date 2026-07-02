На Рівненщині маршрутка зіткнулась із поїздом: є загиблі і постраждалі (фото)

Місце ДТП у Квасилові. 2 липня 2026 року

Кількість загиблих зросла до чотирьох, крім того, 13 людей отримали травми

У Рівненській області на залізничному переїзді сталося серйозне ДТП – маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом. За попередньою інформацією, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса, повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Рівненської області.

Як повідомили правоохоронці, ДТП сталась 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів, що у Рівненському районі. Внаслідок зіткнення, станом на 14:58, відомо про чотирьох загиблих.

«Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу», – додають правоохоронці.

«Суспільне» розповіло про 13 поранених. В «Укрзалізниці» повідомили про тимчасове обмеження руху на ділянці.

«На місці події працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та працівники залізниці. Вони ліквідовують наслідки аварії та допомагають постраждалим», – йдеться у повідомленні.

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На місці події працюють рятувальники та правоохоронці фото: Нацполіція Рівненської області

Нагадаємо, цими днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.