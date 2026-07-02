Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Рівненщині маршрутка зіткнулась із поїздом: є загиблі і постраждалі (фото)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із поїздом: є загиблі і постраждалі (фото)
Місце ДТП у Квасилові. 2 липня 2026 року
фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

Кількість загиблих зросла до чотирьох, крім того, 13 людей отримали травми

У Рівненській області на залізничному переїзді сталося серйозне ДТП – маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом. За попередньою інформацією, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса, повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Рівненської області.

Як повідомили правоохоронці, ДТП сталась 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів, що у Рівненському районі. Внаслідок зіткнення, станом на 14:58, відомо про чотирьох загиблих.

«Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу», – додають правоохоронці.

«Суспільне» розповіло про 13 поранених. В «Укрзалізниці» повідомили про тимчасове обмеження руху на ділянці.

«На місці події працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та працівники залізниці. Вони ліквідовують наслідки аварії та допомагають постраждалим», – йдеться у повідомленні.

9 фото
На весь екран
На місці події працюють рятувальники та правоохоронці
фото: Нацполіція Рівненської області

Нагадаємо, цими днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.

Читайте також:

Теги: ДТП Рівненщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»
У Харкові судитимуть посадовця комунального підприємства за схему з «мертвими душами»
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із поїздом: є загиблі і постраждалі (фото)
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із поїздом: є загиблі і постраждалі (фото)
Атака на м'ясокомбінат «Ювілейний» у Запоріжжі: підприємство призупинило роботу
Атака на м'ясокомбінат «Ювілейний» у Запоріжжі: підприємство призупинило роботу
Синоптикиня Діденко прогнозує дощі в Україні 3 липня
Синоптикиня Діденко прогнозує дощі в Україні 3 липня
У сумському «Міськводоканалі» розповіли як забезпечують містян водою
У сумському «Міськводоканалі» розповіли як забезпечують містян водою

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua