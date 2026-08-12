Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026

Дайджест новин 12 серпня 2026 року

Україна завдала удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську. Росія атакувала Київ та область безпілотниками. Володимир Зеленський повідомив результати наступу на Олександрівському напрямку.

«Главком» зібрав головні події за 11 серпня.

Удар по Новоросійську

Для атаки українські військові застосували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи скриншот

Новоросійськ у ніч проти 12 серпня зазнав масованої атаки безпілотників. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії. Були влучання по позиціях російської ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Згодом Генштаб заявив про пошкодження чотирьох російських військових кораблів.

Росія атакувала Київщину

Наслідки російського удару по Київщині фото: ДСНС

Зранку росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками. У Броварському районі внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення, після чого його госпіталізували. Обстріл спричинив пожежі на кількох об'єктах логістичної компанії. Вдень вибухи лунали і у самому Києві. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА зазнав пошкоджень комунальний медичний заклад.

Результати наступальної операції ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про наступальну операцію, яка тривала з кінця січня 2026 року на Олександрівському напрямку. До серпня українським воїнам вдалося повернути під контроль 26 населених пунктів на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині. Щонайменше 9550 окупантів було ліквідовано, ще понад 6600 – поранено. Частину російських військових узяли в полон, поповнивши обмінний фонд України.

Удари по Україні

Вночі російські окупанти атакували Херсон ударними безпілотниками типу «шахед». Близько 01:40 російські війська атакували Центральний район міста. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще двоє містян дістали поранення.

Зранку російські війська завдали удару по центральному мікрорайону Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. В одному з багатоквартирних будинків у двох квартирах виникли пожежі

Інші важливі новини