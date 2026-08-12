Речник Повітряних сил пояснив, які дані зникнуть із ранкових зведень

У зведеннях про атаки РФ обмежать інформацію про балістику

Частину статистики щодо ворожої балістики більше не оприлюднюватимуть

Повітряні сили ЗСУ запроваджують зміни у ранкових зведеннях про російські повітряні атаки. Під час масованих ударів у них обмежать частину інформації щодо застосування ворогом балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

У військовому командуванні вирішили обмежити оприлюднення у ранкових зведеннях кількості запущених, збитих та подавлених балістичних ракет. Також зміни стосуватимуться даних про ракети, які не досягли своїх цілей.

Водночас у Повітряних силах наголосили, що не припиняють інформувати населення про повітряні загрози, характер російських атак та результати бойової роботи. Оперативні повідомлення про повітряні цілі, як і раніше, цілодобово публікуватимуть у Telegram, Viber та WhatsApp. Формат ранкових повідомлень із загальними результатами бойової роботи за ніч також збережеться.

«Підкреслю – в режимі онлайн інформуватиметься усе без змін», – йдеться у повідомленні.

Управління комунікацій Командування Повітряних сил також продовжить надавати узагальнену інформацію про застосування Росією балістичних ракет та інших засобів повітряного нападу. Для прикладу, за даними Повітряних сил, у липні 2026 року російські війська застосували понад 450 ракет різних типів. Майже 200 із них атакували за балістичною траєкторією.

Ігнат додав, що формат ранкових зведень про російські удари вже змінювали близько десяти разів. Його коригують відповідно до ситуації, тактики застосування противником засобів повітряного нападу та інших обставин.

Нагадаємо, упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у цьому році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. Партнери мають необхідні ракети, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.

Крім цього, глава держави попередив, що Росія отримала додаткові балістичні ракети від Північної Кореї та готується розмістити новий контингент військових КНДР. За його словами, ворог вперше залишився без безпечного стратегічного тилу та дедалі більше залежить від військової допомоги Північної Кореї.