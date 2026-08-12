«Недоторканих немає». Керівника Закарпатського ТЦК відсторонено від посади

Омбудсмен заявив, що раніше неодноразово повідомляв про порушення прав людини та корупційні ризики в роботі обласного ТЦК

Керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Омбудсмен, коментуючи це рішення, наголосив, що недоторканих – немає. Лубінець підкреслив, що його офіс неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема у діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. За цими фактами направляли офіційні реагування та вимагали усунути порушення.

Лубінець стверджує, що замість вирішення виявлених проблем були спроби замовчати їх, а згодом розпочався інформаційний тиск. Також, за його словами, існували наміри сфабрикувати кримінальні провадження проти співробітників Офісу омбудсмена, які фіксували порушення. «Тут питання значно ширше за одну кадрову зміну. Чому така ситуація взагалі стала можливою? Це наслідок не одного дня і не дій однієї людини. Коли роками немає належного контролю, а на системні проблеми не реагують, формується відчуття безкарності», – заявив Лубінець.

Омбудсмен розкритикував колишнє керівництво Міністерства оборони. На його думку, воно мало значно раніше відреагувати на проблеми в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас Лубінець наголосив, що наразі є конкретний результат – наказ про відсторонення керівника Закарпатського ОТЦК та СП.

«Це саме той випадок, коли сигнал про проблему не залишився без реакції – на нього було ухвалено конкретне рішення», – зазначив він. Омбудсмен окремо подякував Драпатому за реагування та наголосив на необхідності взаємодії між органами, які фіксують порушення, та структурами, відповідальними за їх усунення.

Зазначимо, у жовтні 2023 року Закарпатський ОТЦК та СП очолов Андрій Савчук. У січні 2026-го його звільнили з посади та перевели до батальйону резерву, однак уже в березні Савчука на 30 діб відрядили назад до обласного ТЦК для виконання обов'язків керівника. Чи очолює він досі центр комплектування – достеменно невідомо.

У липні 2026 року низка Telegram-каналів та ЗМІ почала публікувати інформацію про те, що новим керівником Закарпатського ТЦК нібито стане колишній командир 128 ОГШБр полковник Дмитро Лисюк. Але у самому центрі комплектування та соціальної підтримки цю інформацію заперечили.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією проводили санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК. Вони відбувалися у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.