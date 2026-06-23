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Штрафи за перевищення швидкості зростуть: нардепка розкрила деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Штрафи за перевищення швидкості зростуть: нардепка розкрила деталі
Законопроєкт розроблений спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України
фото: glavcom.ua

Нардепка пояснила, що розмір штрафу буде залежати від швидкості

У Верховній Раді готується законопроєкт про суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк.

«Нові штрафи, які передбачає законопроект розроблений разом з МВС і Національною поліцією», – йдеться у повідомленні.

Нардепка нагадала, що наразі діють такі штрафи за перевищення швидкості:

  • понад 20 км/год – 340 грн;
  • понад 50 км/год – 1700 грн.

За словами нардепки, документ має назву «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах».

Законопроєкт передбачає такі розміри штрафів:

  • понад 20 км/год – 680 грн;
  • понад 40 км/год – 2040 грн;
  • понад 60 км/год – 2720 грн;
  • понад 80 км/год – 3400 грн;
  • перевищення п'ять і більше разів за рік – 17 тис. грн.

Нагадаємо, після смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві, де загинули четверо людей, МВС заявило про підготовку змін до законодавства щодо систематичних порушників ПДР. Серед запропонованих новацій – запровадження бальної системи та можливість позбавлення водійських прав для водіїв-рецидивістів.

До слова, посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху та запровадити систему штрафних балів для водіїв пропонують у Верховній Раді. Один із авторів відповідних законопроєктів, народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко, вважає, що саме така модель допоможе зменшити кількість смертельних аварій на українських дорогах.

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Теги: автомобіль штраф Ольга Василевська-Смаглюк

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