П'ять розтрощених авто та загибла жінка: поліція Києва оприлюднила деталі ДТП на Виговського

Правоохоронці попередньо встановили ланцюжок подій під час смертельної ДТП на вулиці Івана Виговського

Від отриманих травм 51-річна водійка автомобіля Hyundai загинула на місці події ще до приїзду бригади швидкої допомоги

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні зранку в Подільському районі Києва. Унаслідок зіткнення п’яти автомобілів одна людина загинула, ще двоє осіб зазнали травм і були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Під час смертельної ДТП на вулиці Івана Виговського постраждали п'ять авто фото: Національна поліція України

За даними слідства, масштабна аварія сталася сьогодні близько 08:40 години на вулиці Івана Виговського. На місце трагедії негайно виїхали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та медики.

Унаслідок потужного зіткнення п’яти транспортних засобів є жертва фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Пошкоджена внаслідок ДТП автівка КІА фото: Національна поліція України

На місці автотрощі продовжують працювати профільні служби фото: Національна поліція України

Правоохоронці попередньо встановили ланцюжок подій та траєкторію руху некерованого транспортного засобу:

Перший удар: 21-річний водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Івана Виговського, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes, який їхав попереду в попутному напрямку (у другій смузі руху).

Друге зіткнення: продовжуючи рух, BMW врізався в автомобіль Daewoo Lanos.

Виїзд на зустрічну смугу: некерований німецький легковик викинуло на смугу зустрічного руху.На «зустрічці» BMW влетів у два автомобілі – Hyundai та KIA, які рухалися назустріч.

Унаслідок потужного зіткнення п’яти транспортних засобів є жертва.

«Від отриманих травм 51-річна водійка автомобіля Hyundai загинула на місці події ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Окрім цього, серйозні травми отримали сам 21-річний керманич BMW, а також його 25-річна пасажирка. Обох постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні», – повідомили в поліції Києва.

Наразі на місці автотрощі продовжують працювати профільні служби. Слідчі встановлюють усі деталі злочину та збирають доказову базу, після чого події буде надано відповідну правову кваліфікацію. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зранку у вівторок, 30 червня, у Подільському районі столиці сталася жорстка автомобільна аварія. На вулиці Івана Виговського зіткнулися щонайменше три легковики, один із транспортних засобів від удару перекинувся на дах. Місцеві пабліки опублікували перші кадри з місця події.