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Оголошено підозру винуватцю смертельної ДТП у Києві. 21-річний водій BMW ніколи не мав прав

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оголошено підозру винуватцю смертельної ДТП у Києві. 21-річний водій BMW ніколи не мав прав
Оголошення підозри водієві BMW, який 30 червня влаштував масштабну аварію із загиблою на вул. Івана Виговського у Києві
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Внаслідок ДТП, яке сталося вранці 30 червня 2026 року, 51-річна водійка автомобіля Hyundai Sonata загинула на місці аварії

Водієві автомобіля BMW, який 30 червня влаштував масштабну аварію із загиблою у Подільському районі столиці, повідомлено про підозру. Як з'ясувалося, 21-річний молодик узагалі не мав водійського посвідчення, повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Трагедія сталася напередодні близько 9:00 ранку на вулиці Івана Виговського. 

За даними слідства, водій автомобіля BMW рухався в межах першої смуги по вулиці Івана Виговського. Перелаштовуючись в сусідню смугу, він здійснив дотичне зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, та із задньою частиною автомобіля Daewoo Lanos. Надалі автомобіль підозрюваного вилетів на смугу зустрічного руху і вже там сталося зіткнення із Hyundai Sonata та КІА Magentis.

Смертельна ДТП на вулиці Івана Виговського у Києві. 30 червня 2026 року
Смертельна ДТП на вулиці Івана Виговського у Києві. 30 червня 2026 року
фото: прокуратура України

Внаслідок зіткнення 51-річна водійка автомобіля Hyundai Sonata загинула на місці.

Аварія трапилася 30 червня, близько 9 ранку, у Подільському районі міста Києва
Аварія трапилася 30 червня, близько 9 ранку, у Подільському районі міста Києва
фото: прокуратура України

Прилад «Драгер» показав, що на момент ДТП підозрюваний був тверезий.

«Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини. Травми отримала і пасажирка BMW. Надавати свідчення водій відмовився», – повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що  у 21-річного хлопця взагалі немає правових підстав сідати за кермо. Раніше поліцейські вже двічі притягували його до адміністративної відповідальності за їзду без водійського посвідчення, проте це його не зупинило.

Наразі правоохоронці оголосили водієві підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть людини). До суду вже скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, зранку у вівторок, 30 червня, у Подільському районі столиці сталася автомобільна аварія, в результаті якої одна з водійок загинула на місці ДТП. На вулиці Івана Виговського зіткнулися щонайменше три легковики, один із транспортних засобів від удару перекинувся на дах. Місцеві пабліки опублікували перші кадри з місця події.

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Теги: ДТП Київ водій підозра

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