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185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026
Ситуація на фронті 12 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 12 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 56 авіаційних ударів із застосуванням 183 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6597 дронів-камікадзе та здійснив 1982 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

12 серпня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 43 окупантів, 13 – поранено, знищено одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки та 20 укриттів особового складу противника. Пошкоджено один танк, одну реактивну систему залпового вогню, п’ять артилерійських систем, три пункти управління БпЛА, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, а також 93 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 308 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби відбулося три боєзіткнення, ворог завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 36 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів зокрема, три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Вільхуватка й Колодязне. Одне боєзіткнення досі триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулась одна атака ворога у бік Новоплатонівки.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Три спроби загарбників просунутися відбивали у районі Новоселівки та у бік Зарічного.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Довга Балка, Торецьке. Одне боєзіткнення триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Двадцять чотири атаки здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Іванівка, Новий Донбас, Світле, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення досі триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив дві атаки у бік Нового Запоріжжя.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Рівне, Верхня Терса, Новоселівка.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Новояковлівки та Приморського.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026 фото 11

Нині триває 1631-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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