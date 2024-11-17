Двоє загиблих, один поранений. Яка ситуація на Одещині після обстрілу
Відповідні служби працюють, аби відносити тепло та електрику
Внаслідок російської атаки в Одесі загинуло двоє людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, поранення також отримав 17-річний хлопець. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.
«Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання. Триває усунення наслідків ворожих обстрілів, аби повернути до абонентів в місті та області тепло та електроенергію», – зазначив посадовець.
Перед цим Олег Кіпер розповідав про те, що лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.
Станом на 10:00, в області розгорнуто 445 пунктів незламності. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково.
Натомість у соцмережах ГУ ДСНС у Одеській області пишуть про те, що внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в 3 приватних житлових будинках, ще 4 будинки зазнали руйнувань.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни.
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