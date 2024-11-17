Двоє загиблих, один поранений. Яка ситуація на Одещині після обстрілу

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в 3 приватних житлових будинках, ще 4 будинки зазнали руйнувань

Відповідні служби працюють, аби відносити тепло та електрику

Внаслідок російської атаки в Одесі загинуло двоє людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, поранення також отримав 17-річний хлопець. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

«Станом на зараз в Одесі почало поступово відновлюватися водопостачання. Триває усунення наслідків ворожих обстрілів, аби повернути до абонентів в місті та області тепло та електроенергію», – зазначив посадовець.

Перед цим Олег Кіпер розповідав про те, що лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.

Станом на 10:00, в області розгорнуто 445 пунктів незламності. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково.

Натомість у соцмережах ГУ ДСНС у Одеській області пишуть про те, що внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в 3 приватних житлових будинках, ще 4 будинки зазнали руйнувань.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни.